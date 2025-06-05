На Ставрополье дети нашли человеческие кости в куче песка

В Ставропольском крае дети нашли несколько человеческих костей, играя в куче песка. Правоохранительные органы проводят проверку.

Дети играли в куче привезенного песка рядом с заправкой на улице Шоссейная в городе Нефтекумске и обнаружили кости, похожие на человеческие. На место вызвали полицейских.

По предварительным данным, найдены шесть фрагментов костей человека. Предположительно, останкам уже более 100 лет.

Находку направили на экспертизу. Проводится проверка.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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