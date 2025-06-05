В Сибири домашние пчелы убили собаку и покусали двух женщин

В Омской области домашние пчелы напали на собаку и закусали ее до смерти. Кроме того, пострадали две местных жительницы.

Житель Омска решил завести пчел на даче в СНТ «Деревообработчик». Он поставил на участке семь ульев, чем были очень недовольны его соседи.

В полицию обратилась 58-летняя женщина, она заявила, что пчелы покусали ее пса, после чего тот умер. Также пострадала 47-летняя местная жительница.

Полицейские пришли к пчеловоду и тот пояснил, что уже убрал ульи с участка в лес. При этом он сообщил, что пытался оказать помощь собаке, но та умерла в его машине, когда он вез ее к ветеринару.

Омск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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