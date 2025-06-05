В Забайкалье полицейские поймали нелегальных продавцов оружия

В Забайкальском крае полицейские задержали двух нелегальных оружейников, которые продали не менее 20 автоматов и винтовок. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативные мероприятия проводились совместно с региональным управлением ФСБ РФ. «Предварительно установлено, что в Чите злоумышленники сбывали жителям региона охолощенные карабины, винтовки и автомат Калашникова, переделанные для стрельбы боевыми патронами. По имеющейся информации, таким образом мужчинам удалось продать не менее 20 единиц оружия», – сообщила Волк.

В ходе обысков силовики изъяли семь единиц нарезного, 14 единиц гладкоствольного оружия, порядка тысячи патронов к ним. Кроме того, обнаружены приспособления, механизмы и составные части оружия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Двух фигурантов заключили под стражу.

Чита, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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