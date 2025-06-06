В Хабаровске 12 детей пострадали в ДТП с автобусом

12 детей в Хабаровске получили травмы во время ДТП с автобусом. Об этом сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

«В результате случившегося пострадали 12 несовершеннолетних, которые с ушибами доставлены в медицинское учреждение. Степень причинения вреда здоровью устанавливается. Угрозы жизни не имеется» – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Хабаровский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, что в момент ДТП в автобусе находились 30 детей, семерых из них доставили в медицинское учреждение с ушибами.

Авария произошла в районе дома №12 по улице Молодежной в селе Воронежское-2 Хабаровского района. Автобус, на котором везли детей на экскурсию в зоосад «Приамурский», опрокинулся в результате проблем с тормозной системой.

Хабаровск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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