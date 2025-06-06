Сбито 10 беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО Минобороны сбили 10 БПЛА, которые летели на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбит еще один БПЛА. На данный момент отражена атака 10 вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву», – говорится в сообщении.

Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр сообщал, что силы ПВО уничтожили девять беспилотников, которые летели на Москву, отмечает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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