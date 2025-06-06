В Энгельсе из-за атаки БПЛА загорелось промпредприятие и повреждена многоэтажка

В Энгельсе Саратовской области в результате атаки украинских беспилотников поврежден многоквартирый дом и начался пожар на одном из промышленных предприятий города. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По данным главы региона, поврежден дом на улице Тельмана. Никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Позднее Бусаргин сообщил, что специалисты провели осмотр повреждений многоэтажки. «Опасности нет. В течение часа эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры. Также будет открыт проезд. Как и сообщал ранее, пострадавших нет», – написал он в своем телеграм-канале.

При пожаре на промпредприятии, предварительно, пострадавших нет, уточнил губернатор. «На месте работают все профильные службы. Специалисты предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий», – добавил он.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, украинский дрон взорвался у дома в ЖК «Облака». В результате пострадали балконы и окна нескольких верхних этажей многоэтажки. Также очевидцы сообщили о сильном пожаре на окраине Энгельса в районе одного из промобъектов города.

Саратов, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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