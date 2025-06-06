Жителя Алтая задержали при попытке вступить в ВСУ

В Алтайском крае задержали мужчину, который собирался примкнуть к Вооруженным силам Украины для участия в боевых действиях. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
Мужчина уже связался с украинскими кураторами и получил от них инструкции для пересечения границы и вступления в ряды вражеской армии.
«[Подозреваемый] установил связь с представителем украинского военизированного объединения и осуществил попытку перехода на сторону противника для дальнейшего участия в боевых действиях против ВС РФ», – говорится в сообщении.
Покинуть Россию мужчина планировал через Казахстан для дальнейшей поездки на территорию Украины.
Барнаул, Зоя Осколкова
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