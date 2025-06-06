Дроны ВСУ атакуют Энергодар в день встречи Лихачева и Гросси

Город-спутник Запорожской атомной станции Энергодар атаковали пять украинских дронов. Обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил глава горадминистрации Максим Пухов в своем тг-канале.

По его данным, два дрона подавлены системой РЭБ, один нейтрализован сотрудниками ОМОН, два – упали в районе проспекта Строителей.

Украина атаковала Энергодар во время проведения в Калининграде переговоров главы «Росатома» Алексея Лихачева с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, указал Пухов. Он отметил, что ВСУ «снова пытаются вести политику запугивания, создавая атмосферу постоянной угрозы».

Позднее мэр сообщил, что атаки украинских дронов продолжаются. Он призвал местных жителей соблюдать предельную осторожность.

В ночь на 6 июня украинский БПЛА ударил по гостинице на проспекте Строителей в Энергодаре, в результате в здании начался пожар. Спасатели МЧС оперативно потушили возгорание, полностью выгорела только одна комната, уточнил Пухов. На данный момент гостиница не работает, никто не пострадал, добавил он.

Переговоры Лихачева и Гросси проходят в калининградском аэропорту «Храброво», куда глава МАГАТЭ прилетел из Вены. Накануне гендиректор МАГАТЭ сообщил, что посетит Россию и Украину в рамках регулярных контактов с обеими сторонами. Лихачев со своей стороны рассказал, что планирует обсудить с Гросси вопросы, связанные с американским ядерным топливом, находящимся на Запорожской АЭС, передает «Интерфакс».

Обновлено. По последним данным «Росатома», консультации делегаций России и МАГАТЭ в аэропорту Калининграда завершились. В центре внимания переговоров Лихачева и Гросси было обеспечение безопасности ЗАЭС на фоне украинских обстрелов. Глава «Росатома» сообщил, что на переговорах также обсуждался вопрос американского топлива на Запорожской АЭС. По его словам, российская сторона готова работать с США по этому вопросу при посредничестве МАГАТЭ, сообщает РИА «Новости».

Энергодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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