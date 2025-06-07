В Турции во время жертвенного забоя баранов пострадало более 14 тысяч человек

В Турции в первый день празднования Курбан-байрама более 14 тыс. человек обратились в медицинские учреждения в связи с травмами, полученными ими во время жертвоприношения животных. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу, поясняет ТАСС.

В общей сложности в больницы обратились 14 372 человека, из них 1049 в Анкаре и 753 в Стамбуле, написал министр. Он напомнил, что во избежание подобных инцидентов забой животных должен осуществляться профессионалами.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) отмечается на 10-й день месяца зуль-хиджа по мусульманскому лунному календарю (приходится в этом году на 6 июня) и знаменует собой завершение хаджа – паломничества мусульман в Мекку. Традиционно праздник начинается для верующих с молитвы, после которой они совершают обряд жертвоприношения животных. Эта традиция связана с историей пророка Ибрахима (Авраама), которому Господь послал испытание – принести в жертву сына Исмаила. В последний момент Всевышний, увидев решимость и силу веры Ибрахима, приказал ему зарезать барана.

Анкара, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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