В Омской области 11 детей отравились в летнем лагере

В Омской области в больницу доставили 11 детей с признаками отправления из летнего лагеря. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Вспышка кишечной инфекции произошла в лагере «Орленок» в Калачинском районе.

«11 несовершеннолетних в возрасте от семи до 14 лет были госпитализированы в инфекционную больницу с одинаковыми признаками заболевания», – сообщили в региональном управлении СК. Отмечается, что состояние всех отравившихся удовлетворительное.

В лагере проводится проверка, специалисты взяли пробы воды и пищевой продукции и отправили на экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Омск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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