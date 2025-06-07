Киев неожиданно перенес на неопределенный срок обмен пленными и отказывается принимать тела погибших бойцов ВСУ

Украинская сторона неожиданно и в одностороннем порядке перенесла «на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными». Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, отмечает ТАСС.
Он напомнил, что российская сторона в точном соответствии со стамбульскими договоренностями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет. «Первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1 212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена. Остальные на подходе. Кроме того, Украине передан первый список из 640 военнопленных категорий «раненые, тяжелобольные и молодежь» с тем, чтобы начать обмен. Контактная группа МО РФ находится на границе с Украиной», – написал он в своем Telegram-канале.
Однако украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
Мединский в связи с происходящим призвал украинскую сторону забрать тела погибших всушников, чтоб родные смогли по-человечески похоронить их.
Москва, Елена Васильева
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