В Туле после атаки беспилотников произошел пожар на заводе «Азот»

Два человека пострадали от атаки БПЛА на Тульскую область, их жизни вне опасности. Кроме того, как сообщил в губернатор региона Дмитрий Миляев, после падения обломков дрона произошло возгорание на заводе «Азот», оно уже ликвидировано.

«Дежурные силы ПВО Минобороны России продолжают защищать туляков от вражеских налетов, сбито несколько воздушных целей. В результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском «Азоте». Горение ликвидировано», – говорится в сообщении.

Лаборатории Роспотребнадзора и регионального учреждения «Природа» отслеживают состояние окружающей среды, превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано.

Тула, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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