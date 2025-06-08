В разговоре с мошенниками лучше притвориться, что денег нет – советы полиции

Киберполиция в разговоре с телефонными мошенниками советует делать вид, что у вас нет денег.

«Чтобы обезопасить себя от звонков мошенников, притворитесь неподходящей жертвой, чтобы мошенники потеряли интерес», – считают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Кроме того, в управлении посоветовали включать фантазию и придумывать нестандартные ответы, чтобы поставить мошенников в тупик. «Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров, а также используйте автоответчик для важных звонков», – порекомендовали в ведомстве (цитата по ТАСС).

Если есть основания полагать, что звонок неважный, его лучше игнорировать, в этом помогают и голосовые помощники.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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