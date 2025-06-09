Иностранцев, выступающих против России, могут не пустить в страну

Иностранцы, которые выступают против интересов России за рубежом, могут получить отказ во въезде в страну. Такие поправки предлагает внести один из авторов законопроекта об аресте имущества граждан, нарушивших российские интересы за пределами страны, депутат Айрат Фаррахов («Единая Россия»).

«Сам факт установления правонарушения фиксируется во всех реестрах, и в случае, если этот человек когда-либо пожелает посетить Российскую Федерацию в целях туризма, по приглашению на форум или по каким-то другим причинам, его правонарушение и судебное решение будут ограничивающим моментом для того, чтобы этот гражданин реализовал свое право посещения нашей страны», – заявил депутат газете «Известия».

По словам Фаррахова, законопроект в том числе рассчитан на то, что люди, совершавшие правонарушения против РФ во время специальной военной операции (СВО), столкнутся с проблемами при въезде на территорию страны по ее окончании. В основной перечень правонарушений войдут: злоупотребление свободой массовой информации, нарушение порядка деятельности иноагента, пропаганда или демонстрация нацистской символики, призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Фаррахов уточнил, что нововведения коснутся как россиян, так и иностранных граждан. По его словам, людям без гражданства РФ планируется напрямую запрещать въезд в страну.

Также, как отмечает издание, поправки указывают на возможность ареста имущества и финансовых сбережений, в случае, если человек не выплатит штраф самостоятельно. «Мы постараемся ко второму чтению отразить весь перечень правонарушений», – заявил Фаррахов.

13 мая 2025 года Госдума одобрила законопроект в первом чтении и постановила внести поправки до 11 июня. Ключевым изменением станет список административных нарушений, за который как россиян, так и иностранцев за рубежом смогут привлечь к ответственности, сообщает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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