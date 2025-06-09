В Ростовской области из зоопарка сбежал кенгуру

В Ростовской области кенгуру сбежал из зоопарка. Десятки волонтеров заняты поиском животного.

Кенгуру по кличке Сидней сбежал из зоопарка «Малинки», что недалеко от города Шахты в Ростовской области.

«Он просто перепрыгнул через забор ночью. Всю ночь его искали 90 человек, с фонарями и факелами, но он все же смог сбежать. Мы просим всех неравнодушных людей подключиться к поискам Сиднея», – рассказала РИА «Новости» представитель парка, директор по развитию Элеонора Моргунова.

К поисковой операции привлекли ветеринаров и зоологов. Местных жителей предупредили, что приближаться к кенгуру и пытаться его поймать не стоит, хоть он и привык к людям, все же это дикое животное, неизвестно, как он себя поведет.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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