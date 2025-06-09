Украинский боксер Усик предложил Трампу ответить за свои слова

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик обратился к президенту США Дональду Трампу в интервью CNN Sports с просьбой помочь Украине в ее продолжающейся борьбе с Россией.

«(Президент) Дональд Трамп, пожалуйста, откройте (свои) глаза, помогите моему народу», – сказал Усик, которого считают крупнейшей украинской спортивной звездой, в интервью CNN.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе продолжил утверждать, что Трампу необходимо выполнить свое предвыборное обещание и положить конец конфликту как ООН и обещал на президентской кампании.

«Он должен отвечать за свои слова», – заявил Усик. – Он сказал, что через месяц или день остановит это. Он не отвечает за свои слова. Зачем тогда он говорит?»

Усик также пригласил американского президента посетить Киев, предложив принять его в своем доме: «Я предлагаю ему свой дом. Пусть приедет на Украину. Я дам ему свой дом и своих охранников. Я обеспечу ему полную безопасность. Пусть он приедет и поживет неделю, а не один день, но пусть приедет тайно, чтобы никто не знал о его прибытии». Усик считает, что если Москва узнает, что Трамп в стране, она прекратит свои атаки.

«А когда он приедет тайно, пусть поселится где-нибудь на Оболони или Троещине… Тогда он поймет, что происходит», – думает боксер Усик.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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