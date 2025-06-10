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В США россиянина обвинили в отмывании полумиллиарда долларов

Россиянину Юрию Гугнину в США предъявили обвинение в ряде преступлений, связанных с использованием криптовалютной компании Evita. Следствие считает, что миллионер отмывал деньги российских фирм, попавших под санкции.

Гугнин проживает в Нью-Йорке. Американское министерство юстиции утверждает, что с июня 2023-го по январь 2025 года с помощью Evita через американские банки и криптовалютные биржи были переведены 530 млн долларов, принадлежащих российским компаниям из «черного списка».

В ФБР считают, что криптовалютная компания служила прикрытием «для отмывания сотен миллионов долларов российских компаний, попавших под санкции, и получения технологий, попадающих под экспортный контроль, для российского правительства». При этом сам Гугнин, по мнению ведомств, предоставлял неверные данные, свидетельствующие об отсутствии связей с российскими компаниями, хотя на самом деле многие его клиенты находились в России.

По словам прокурора Восточного округа Нью-Йорка Джозефа Ночелла-младшего, Гугнин приехал в США и «организовал отмывание денег под видом криптовалютного стартапа, который затем использовал для уклонения от санкций, экспортного контроля и обмана финансовых учреждений».

В общей сложности в отношении бизнесмена выдвинуто 22 обвинения. Ему грозят сроки от 20 до 30 лет по каждому пункту.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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