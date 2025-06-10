В Мексике изъяты 42 тонны метамфетамина, предназначенного для США

Мексиканская полиция объявила об изъятии очень крупной партии наркотиков. В результате специальной операции в подпольных лабораториях, расположенных в штате Мичоакан, было обнаружено и изъято 42,24 тонны метамфетамина.

Как сообщает газета «Фигаро», правительство Мексики усилило изъятия наркотиков под давлением президента США Дональда Трампа, который ввел пошлины на экспорт мексиканских автомобилей, стали и алюминия в ответ на то, что он считает отсутствием сотрудничества в борьбе с наркотиками и нелегальной иммиграцией.

По данным мексиканской полиции, операция проводилась в городах Мадеро и Морелия, столице штата Мичоакан, где были проведены обыски в пяти зданиях, которые использовались в качестве подпольных лабораторий.

«Было изъято около 42,24 тонн метамфетамина, а также химические вещества, используемые для производства наркотиков», – говорится в заявлении полиции. Общая стоимость изъятого оценивается примерно в 55,7 млн долларов США.

Метамфетамины в основном предназначены для американского рынка, но также потребляются в Мексике. В заявлении полиции не сообщается о каких-либо арестах в связи с этой операцией.

В декабре правительство Мексики объявило о рекордном изъятии в северо-западном штате Синалоа более тонны таблеток фентанила, что эквивалентно 20 миллионам доз. Это вещество ежегодно становится причиной десятков тысяч смертей в Соединенных Штатах.

Мехико, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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