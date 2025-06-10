На Кубани предотвратили теракт на энергообъекте

Житель Краснодарского края передавал данные украинским спецслужбам и готовился совершить теракт. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Мужчина был завербован в феврале 2025 года. По заданию куратора он осуществлял фотосъемку военных объектов и сбор информации о передвижениях кораблей Черноморского флота.

Кроме того, фигурант собирался изъять из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики региона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 («Приготовление к теракту») и ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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