В Башкирии «трезвый водитель» напился на свадьбе и разбил иномарку жениха

В Башкирии мужчина, которого наняли в качестве водителя на свадьбе, напился, угнал автомобиль жениха и попал в ДТП.
Инцидент произошел в Октябрьском. Пара наняла на свадьбу водителя, который должен был отвезти гостей на место торжества и уехать оттуда на такси. Однако мужчина решил задержаться.
Он выпил много спиртного и угнал принадлежащий жениху автомобиль, но по дороге не справился с управлением и столкнулся с другой машиной, после чего бросил разбитое авто и сбежал.
Владелец иномарки обратился в полицию, угонщика задержали и осудили на два года условно.
Уфа, Зоя Осколкова
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