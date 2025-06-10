В ходе стрельбы в австрийской школе погибло 10 человек, включая напавшего

По меньшей мере десять человек, включая предполагаемого нападавшего, погибли в результате стрельбы в школе в австрийском городе Грац во вторник, 10 июня. Об этом сообщают австрийские СМИ. Еще 28 человек получили ранения, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.

Напомним, что сегодня в средней школе на улице Драйершютценгассе в 10 утра произошла стрельба. «На месте находятся несколько специальных подразделений», – сообщила полиция. Согласно информации австрийских СМИ предполагаемый нападавший считал себя жертвой школьной травли. Его нашли мертвым в туалете школы. Среди жертв стрелка были три девочки из 7-го класса, три старшеклассника и учитель, он был застрелен на улице, у школы.

Вена, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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