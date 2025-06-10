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Вторник, 10 июня 2025, 16:19 мск

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Протесты по миграционной политике вспыхивают по всем США

Фото: Фоксньюс

В США по всей стране вспыхивают протесты против мер по обеспечению иммиграционного законодательства. CNN составил перечень территорий, где как и в Лос-Анджелесе, люди выходят на улицу, но пока без вмешательства Нацгвардии,

Вот где еще они проходят в Калифорнии:

  • Санта-Ана – к юго-востоку от Лос-Анджелеса
  • Сан-Франциско , дальше по побережью, где было арестовано около 150 человек.

В других частях страны антииммиграционные протесты прошли в:

  • Полиция Нью-Йорка заявила , что арестовала «множество людей» на протестах против ICE, которые блокировали автомобили перед федеральными зданиями.
  • В Атланте толпа собралась у здания ICE, требуя освобождения задержанных, согласно видеозаписи, предоставленной филиалом CNN WSB.
  • Луисвилл
  • Кентукки
  • Даллас

Отдельно лидеры профсоюзов в разных местах призвали освободить Дэвида Уэрту, влиятельного профсоюзного лидера, который был задержан во время протестов в Лос-Анджелесе и позже выпущен под залог. Демонстрации за его освобождение прошли в таких городах, как:

  • Бостон
  • Питтсбург
  • Шарлотта
  • Сиэтл
  • Вашингтон, округ Колумбия
  • Коннектикут
  • Нью-Йорк.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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