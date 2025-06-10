Протесты по миграционной политике вспыхивают по всем США

В США по всей стране вспыхивают протесты против мер по обеспечению иммиграционного законодательства. CNN составил перечень территорий, где как и в Лос-Анджелесе, люди выходят на улицу, но пока без вмешательства Нацгвардии,
Вот где еще они проходят в Калифорнии:
- Санта-Ана – к юго-востоку от Лос-Анджелеса
- Сан-Франциско , дальше по побережью, где было арестовано около 150 человек.
В других частях страны антииммиграционные протесты прошли в:
- Полиция Нью-Йорка заявила , что арестовала «множество людей» на протестах против ICE, которые блокировали автомобили перед федеральными зданиями.
- В Атланте толпа собралась у здания ICE, требуя освобождения задержанных, согласно видеозаписи, предоставленной филиалом CNN WSB.
- Луисвилл
- Кентукки
- Даллас
Отдельно лидеры профсоюзов в разных местах призвали освободить Дэвида Уэрту, влиятельного профсоюзного лидера, который был задержан во время протестов в Лос-Анджелесе и позже выпущен под залог. Демонстрации за его освобождение прошли в таких городах, как:
- Бостон
- Питтсбург
- Шарлотта
- Сиэтл
- Вашингтон, округ Колумбия
- Коннектикут
- Нью-Йорк.
Москва, Елена Васильева
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