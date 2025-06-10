Протесты по миграционной политике вспыхивают по всем США

В США по всей стране вспыхивают протесты против мер по обеспечению иммиграционного законодательства. CNN составил перечень территорий, где как и в Лос-Анджелесе, люди выходят на улицу, но пока без вмешательства Нацгвардии,

Вот где еще они проходят в Калифорнии:

Санта-Ана – к юго-востоку от Лос-Анджелеса

– к юго-востоку от Лос-Анджелеса Сан-Франциско , дальше по побережью, где было арестовано около 150 человек.

В других частях страны антииммиграционные протесты прошли в:

Полиция Нью-Йорка заявила , что арестовала «множество людей» на протестах против ICE, которые блокировали автомобили перед федеральными зданиями.

заявила , что арестовала «множество людей» на протестах против ICE, которые блокировали автомобили перед федеральными зданиями. В Атланте толпа собралась у здания ICE, требуя освобождения задержанных, согласно видеозаписи, предоставленной филиалом CNN WSB.

толпа собралась у здания ICE, требуя освобождения задержанных, согласно видеозаписи, предоставленной филиалом CNN WSB. Луисвилл

Кентукки

Даллас

Отдельно лидеры профсоюзов в разных местах призвали освободить Дэвида Уэрту, влиятельного профсоюзного лидера, который был задержан во время протестов в Лос-Анджелесе и позже выпущен под залог. Демонстрации за его освобождение прошли в таких городах, как:

Бостон

Питтсбург

Шарлотта

Сиэтл

Вашингтон, округ Колумбия

Коннектикут

Нью-Йорк.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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