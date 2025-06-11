В Лос-Анджелесе введен комендантский час на фоне беспорядков

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила о введении комендантского часа в центре города. Он объясняется продолжающимися протестами и беспорядками и будет касаться всех, кроме бездомных, живущих в деловой части города.

«Я ввожу комендантский час в центре Лос-Анджелеса, чтобы положить конец вандализму и мародерству. Если вы не живете и не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этой территории. Правоохранители будут задерживать нарушителей комендантского часа», – сообщила Басс на пресс-конференции.

По словам чиновницы, за прошлые сутки вандалы разгромили «21 бизнес» в городе.

Для борьбы с беспорядками ограничения вступят в силу во вторник в 20:00 по местному времени и будут действовать до 06:00 среды. Вероятно, что он будет продлен еще на несколько дней.

Напомним, что 6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов. К вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации, переросшие в беспорядки. Полиция применяла против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ. Трамп бед согласования со штатом и мэрией города послал в Лос-Анджелес нацгвардию. Ее участие в ликвидации беспорядков СМИ уже оценили в 134 млн доллларов. Руководство Калифорнии намерено через суд оспорить действия Трампа, а также поднять данный вопрос в Конгрессе.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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