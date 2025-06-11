В аэропортах Калуги и Саратова введены временные ограничения

В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем тг-канале. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Отметим, что ограничения в этих воздушных гаванях вводят вторую ночь подряд.

Ранее в Воронежской области, которая граничит с Саратовской, объявили опасность атаки БПЛА. Губернатор Александр Гусев сообщил в соцсетях о сбитии более пяти беспилотников. Подробности не приводились.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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