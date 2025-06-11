Дональд Трамп обещал освободить Лос-Анджелес от иностранных захватчиков и послал туда морских пехотинцев

Дональд Трамп в ходе общения со СМИ выразил мнение, что Лос-Анджелес захвачен иностранными врагами. И он приложит все усилия, чтоб его освободить.

Напомним, что во вторник вечером (в 6 утра по мск) в Лос-Андежелесе введен комендантский час в центре города и районах, охваченных беспорядками. Это произошло на пятый день столкновений между полицией и протестующими, выступающими против насильственной депортации нелегальных иммигрантов.

С пятницы, 6 июня, второй по величине город США с большим испаноязычным населением стал ареной столкновений между протестующими, осуждающими рейды федеральной иммиграционной и таможенной полиции (ICE) против нелегальных иммигрантов, и полицией в защитном снаряжении. Однако эти столкновения остаются спорадическими и локальными.

Согласно американским СМИ, во вторник на улицах в центре города сохранялось относительное спокойствие. А вот ночью было очень энергично: протестующие стреляли фейерверками в полицию, а полиция в ответ применяла слезоточивый газ и резиновые пули.

Обострение произошло только днем, когда сотрудники полиции Лос-Анджелеса (LAPD) провести аресты среди нескольких сотен протестующих у здания городского суда, а также сняли блокаду расположенной неподалеку автострады.

В это же время Трамп угрожает объявить чрезвычайное положение и приказывает развернуть в Лос-Анджелесе нацгвардию. С такими мерами не согласен губернатор Калифорнии-демократ Гэвин Ньюсом, он пытается заблокировать действии Трампа с помощью юристов.

«Это беззаконие не будет продолжаться. Мы не позволим, чтобы федеральные агенты подвергались нападениям, и мы не позволим, чтобы американский город был захвачен и завоеван иностранными врагами», – заявил Дональд Трамп во время выступления на военной базе.

Он пригрозил применить Закон о восстании – чрезвычайный режим, который дает президенту право использовать вооруженные силы в миссиях по поддержанию правопорядка на территории США.

По приказу Трампа около 700 морских пехотинцев, элитных сил, обычно используемых в операциях вне страны, должны присоединиться к 4000 резервистов Национальной гвардии, уже мобилизованных Дональдом Трампом.

Как долго продлится это военное развертывание, которое, по оценкам Пентагона, обойдется в 134 миллиона долларов, пока непонятно. Трамп описывает это так: «Пока не исчезнет опасность».

Лос-Анджелес, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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