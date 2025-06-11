Глава филиала Россельхозбанка вывел за границу 2,4 млн евро

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали директора регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ) в Орле. Его подозревают в незаконном переводе за границу 2,4 млн евро.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, в ходе проверки было установлено, что подозреваемый, зная о корпоративном конфликте между банком и клиентом ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат», незаконно распорядился перевести 2,4 млн евро по подложному внешнеэкономическому договору иностранной сингапурской фирме.

Суд впоследствии признал эту операцию незаконной. Своими действиями задержанный нанес банку ущерб на сумму свыше 167,7 млн руб. согласно действующему тогда обменному курсу Центробанка. Операция была проведена совместно с участием службы безопасности самого Россельхозбанка.

Сейчас следователи управления ФСБ по Орловской области возбудили против задержанного уголовное дело о превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По решению суда банкир был арестован.

Орёл, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube