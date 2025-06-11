Южная Корея прекращает пропагандистское вещание на границе

Южная Корея объявила в среду, 11 июня, о прекращении трансляции пропагандистских материалов против своего северного соседа в приграничных районах после того, как ее новый президент Ли Джэ Мён пообещал попытаться «восстановить доверие» между двумя враждующими странами.

Решение направлено на «выполнение обещания восстановить доверие в отношениях между Южной и Северной Кореей и добиться мира на Корейском полуострове, – говорится в кратком заявлении Министерства обороны Южной Кореи. – Трансляции прекратились в среду днем».

Отношения между двумя Кореями находятся на самой низкой отметке за последние годы, отчасти из-за жесткой линии в отношении Пхеньяна бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, отстраненного от власти в апреле прошлого года за неудавшуюся попытку ввести военное положение.

Во время своей кампании 2022 года Юн Сок Ёль назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «грубияном» и поклялся «научить его хорошим манерам». Придя к власти, он пригрозил Пхеньяну упреждающими ударами и укрепил военные связи с союзником США.

Северная Корея также значительно ужесточила свою позицию. Она официально отказалась от любой надежды на воссоединение, объявила Юг «вражеским государством» и взорвала приграничные железные и автомобильные дороги, которые были вновь открыты несколько лет назад, когда отношения были лучше.

Громкоговорители были включены в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в июне прошлого года в ответ на поток заполненных мусором воздушных шаров, которые Пхеньян запустил в сторону южного соседа.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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