В Саратовской области летний лагерь закрыли из-за вспышки инфекции

В Саратовской области произошла вспышка кишечной инфекции в детском лагере. Заболели 15 несовершеннолетних.

Как сообщили в региональном минздраве, на плохое самочувствие пожаловались дети из разных отрядов. В результате после обследования четырех отпустили домой, в больнице оказались 11 несовершеннолетних, включая одну вожатую.

«По предписанию Роспотребнадзора лагерь закрыт, дети вывезены из детского оздоровительного лагеря. В настоящее время эпидемиологическое расследование продолжается, причины произошедшего устанавливаются», – рассказали РИА «Новости» в минздраве.

Сотрудники надзорного ведомства отобрали для лабораторного исследования пробы питьевой воды, смывы с объектов внешней среды, а также пробы продуктов и готовых блюд.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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