Дальние бомбардировщики ВКС России пролетели над Балтийским морем в сопровождении иностранных истребителей

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Как сообщает Министерство обороны России, на отдельных этапах маршрута их сопровождали иностранные истребители.

«Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила более четырех часов», – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также уточнили, что на отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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