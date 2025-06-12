«Лада Гранта» наехала на самодельный мини-трактор – погибло 6 человек

В Иркутской области 6 человек погибли в ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил столкновение с самодельным транспортным средством – это был мин трактор, двигавшийся впереди в попутном направлении. Как сообщает пресс-служба региональной ГАИ, в результате столкновения на месте инцидента от полученных травм скончались водитель и четыре пассажира мини-трактора, а в автомобиле скорой медицинской помощи скончался водитель легкового автомобиля.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночное время в районе 28 километра автодороги «Черемхово-Голуметь-Онот» вблизи села Ныгда Аларского района.

Иркутск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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