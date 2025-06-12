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Четверг, 12 июня 2025, 07:11 мск

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В Якутии на руднике произошло обрушение горной породы

В Якутии произошло ЧП на руднике «Сарылах». Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в ходе организованного взаимодействия установлено что, на горизонте с отметкой 286 метров при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы. На месте происшествия задействован отряд военизированного горноспасательного отделения в составе 17 человек и трех единиц техники.

Всего на горизонте находилось 25 человек, по предварительной информации, под завалами находится два человека. Задымленности, запыленности в руднике нет. Ведутся спасательные работы.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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