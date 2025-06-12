После обрушения породы на руднике в Якутии один человек погиб, второй – ранен

Спасателям удалось добраться до двух шахтеров, готовых завалило горной породой на руднике в Якутии. Одного мужчину нашли живым и госпитализировали, второй погиб.

По уточненной информации, работа рудника приостановлена для выявления причины происшествия.

Как ранее сообщало региональное МЧС, произошло обрушение горной породы при производстве очистных работ на руднике «Сарылах» Оймяконского района Якутии. Всего на горизонте находились 25 человек, под завалами оказались два человека. На месте происшествия был задействован военизированный горноспасательный отряд. Задымленности, запыленности в руднике не было.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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