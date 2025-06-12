В Индии разбился пассажирский самолет – на борту было 242 пассажира

Авиакатастрофа в Индии: самолет авиакомпании Air India разбился недалеко от аэропорта города Ахмедабад на западе страны.

Местные СМИ деталей не приводят. Ориентировочно, на борту находилось 242 человека, плюс члены экипажа, рейс выполнялся в Лондон. Борт упал вскоре после взлета, над местом крушения поднимается густой черный дым. К месту направлены спасательные службы.

Air India поделилась кратким заявлением после крушения, написав в X: «Борт AI171, выполняющий Ахмедабад-Лондон (Гатвиг), попал в воздушный инцидент сегодня, 12 июня 2025 года. На данный момент мы выясняем детали и как можно скорее поделимся ими в дальнейших обновлениях».

Нью-Дели, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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