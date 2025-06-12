На борту разбившегося в Индии самолета россиян не было

Поступили некоторые подробности авиакатастрофы в Индии, которая произошло сегодня днем. На борту рейса Air India, который разбился вскоре после взлета из Ахмедабада, находились 242 пассажира и члена экипажа, говорится в заявлении авиакомпании.

«Из них 169 являются гражданами Индии, 53 – гражданами Великобритании, 1 – гражданином Канады и 7 – гражданами Португалии», – уточнили в пресс-службе Air India.

Уточняется, что рейс Air India AI171 должен был вылететь из международного аэропорта Сардар Валлабхай Патель в Ахмедабаде в Лондон, аэропорт Гатвик, в 9:50 утра по местному времени, согласно авиационному трекеру FlightRadar24.

Самолет взлетел, однако в 10:08 по местному времени его транспондер отключился. Произошло это на высоте 625 футов, согласно данным FlightRadar24. Борт рухнул в районе жилых кварталов, загорелся. На фото виден черный дым и разрушенные здания, а также десятки людей с телефонами, снимающими место катастрофы.

На место прибыли спасатели, пожарные. Информации о том, выжил ли кто-то после катастрофы, нет.

Нью-Дели, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube