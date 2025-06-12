В индийской авиакатастрофе, предварительно, выживших нет

Более 200 человек погибли в авиакатастрофе Air India, сообщили агентству агентству Рейтер в местной полиции. На данный момент найдено 204 тела, достоверных данных о еще примерно четырех десятках человек пока нет.

Самолет врезался в жилые помещения докторского колледжа в Ахмедабаде, где, по предварительным данным, проживало около 200 человек. 50 человек с места ЧС доставлены в больницы.

Полиция ранее сообщила журналистам, что все 242 человека на борту самолета, вероятно, погибли, и ожидается достаточно много жертв на земле.

Напомним, что 12 июня рейс Air India AI171 должен был вылететь из международного аэропорта Сардар Валлабхай Патель в Ахмедабаде в Лондон, аэропорт Гатвик, в 9:50 утра по местному времени.

Самолет взлетел, однако в 10:08 по местному времени его транспондер отключился. Произошло это на высоте 625 футов, согласно данным FlightRadar24. Борт рухнул в районе жилых кварталов и загорелся.

Премьер Индии Моди назвал произошедшее «ужасающей катастрофой». Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Индии.

Нью-Дели, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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