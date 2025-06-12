В индийской авиакатастрофе есть один выживший, сам выбравшийся из обломков

Один выживший в авиакатастрофе с самолетом Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии сумел выбраться из воздушного судна при крушении. Об этом сообщил телеканал India Today.

Выживший пассажир – 38-летний Рамеш Вишвас Кумар Бучарвада – сидел на месте 11А, которое находится около иллюминатора в первом ряду эконом-класса, сразу после бизнес-класса. Телеканал демонстрирует кадры спасшегося мужчины, который сам идет в машину скорой помощи, прихрамывая. На его лице видны несколько ран. Телеканал называет случай спасения Бучарвады чудом.

Как сообщает ТАСС, на данный момент более 290 человек стали жертвами катастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии.

Речь идет о погибших, находившихся на борту лайнера, а также на земле, поскольку самолет упал на жилой район.

Нью-Дели, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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