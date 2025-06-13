Израиль начал спецоперацию в Иране против ядерной программы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции «Восстающий лев», направленной против иранской ядерной программы. Глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац назвал эти действия «превентивным ударом» и предупредил соотечественников об угрозе возможной ответной атаки со стороны Тегерана.

Как сообщают иранские СМИ, в ряде городов страны, в том числе в столице были слышны взрывы. Как передает Reuters со ссылкой на источники, среди возможных жертв ударов – начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери. По данным иранского агентства Tasnim, погиб и командующий КСИР Хосейн Салами.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что удары по Ирану будут продолжаться «столько дней, сколько потребуется, чтобы устранить угрозу» ядерной программы Ирана.

«Сегодня еврейское государство отказывается стать жертвой ядерного холокоста, совершенного иранским режимом. Израиль никогда не позволит тем, кто призывает к нашему уничтожению, разработать средства для достижения этой цели», – пояснил Нетаньяху.

Иранское государственное информационное агентство IRNA цитирует анонимного чиновника, заявивщего, что Иран предложит «решительный» ответ на нападение Израиля.

Небо над Ираном и Израилем в эти часы закрыто.

Министр обороны Исраэль Кац сказал, что Израиль готовится к ответу иранцев после удара.

«После упреждающего удара Государства Израиль по Ирану ожидается ракетная и беспилотная атаки на Государство Израиль и его гражданское население в ближайшем будущем», – сказал Кац в своем заявлении.

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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