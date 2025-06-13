Тегеран заявил, что ответ Израилю готовится

Тегеран даст жёсткий ответ на удары Израиля по Ирану, Тель-Авив заплатит высокую цену, заявил представитель генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи.

Иранские СМИ сообщали ранее о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом «Хатам аль-Анбия» КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков, отмечает РИА «Новости».

«В стране нет повода для беспокойства, а Израиль, как и США, заплатит высокую цену и получит жесткий ответ», – сказал он в прямом эфире.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.

Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. При этом, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не участвовал в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Соединенные Штаты был проинформированы Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, «необходимы для самообороны».

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что конфликт между Израилем и Ираном – история долгая и неизбежная.

«Самое прискорбное в том, что это не конец истории. Иранский ответ по Израилю неизбежен, замкнутый круг эскалации резко раскручивается вверх по спирали. Действия Израиля не могут быть оправданы ни с правовой, ни с политической, ни с военной, ни с моральной стороны», – написал он в своем тг-канале.

Тегеран, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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