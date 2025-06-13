В Подмосковье на пожаре погибло пять детей

Пятеро несовершеннолетних погибли при пожаре в частном доме в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

«Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: поселок Куровское Орехово-Зуевского городского округа. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения дом горел по всей площади 72 квадратных метров. До прибытия спасателей была госпитализирована женщина. К сожалению, при тушении обнаружены тела пятерых детей: одномесячного, годовалого, 9, 11 и 17 лет», – говорится в сообщении.

Уточняется, что пожарного извещателя в жилье не было.

К тушению пожара были привлечены 16 человек и четыре единицы техники, а также на месте работают дознаватели МЧС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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