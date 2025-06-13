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Пятница, 13 июня 2025, 14:43 мск

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ВСУ нанесли удар по Макеевке в ДНР американским снарядом: погибли два мирных жителя

Удар вооруженных формирований Украины по Макеевке в Донецкой Народной Республике, в результате которого погибли два мирных жителя, мог быть совершен при помощи американской РСЗО HIMARS – соответствующие фрагменты найдены на месте удара, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

«Следователями Следственного комитета России производится фиксация последствий обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Горняцком районе Макеевки. Так, в ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате обстрела несовместимые с жизнью ранения получили два мирных жителя, которые находились в это время на автодороге. Кроме того, в ходе осмотра места обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, РСЗО HIMARS, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда», – пояснили в СК.

В ведомстве добавили, что противник вел огонь по мирному району, где нет вооружения и военной техники.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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