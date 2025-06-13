Индийский миллиардер во время игры в поло проглотил пчелу и умер

Индийский миллиардер умер в возрасте 53 лет после того, как проглотил пчелу.

Индийский бизнесмен Сунджай Капур упал в обморок, играя в поло в Англии вчера.

Капура председателя глобального гиганта автозапчастей Sona Comstar, ужалила пчела в рот, что, очевидно, вызвало анафилактический шок, а он – сердечный приступ.

В своем заявлении компания миллиардера заявила: «Мы глубоко опечалены внезапной кончиной нашего председателя, г-на Сунджая Капура. Он был дальновидным лидером, чья страсть, проницательность и преданность делу сформировали самобытность и успех нашей компании».

Бывшая жена г-на Капура, звезда Болливуда Каризма Капур, ранее говорила в интервью о том, что он часто играет в поло с принцем Уэльским.

В заявлении компании Капура, опубликованном в Интернете, бизнесмен был описан как «страстный энтузиаст фитнеса и спорта и ученик на всю жизнь», который «работал над тем, чтобы сделать поло более доступным за пределами его традиционных корней».

Лондон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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