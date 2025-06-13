Россия в пятницу передала Украине еще 1 200 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины, Киев же не передал российской стороне ни одного тела.

Об этом сообщил источник ТАСС.

«Сегодня Россия передала Украине 1 200 тел погибших солдат ВСУ. Нам не было передано ни одного», – отметил источник.

Напомним, что на этой неделе Россия уже вернула Украине чуть больше 1200 тел всушников, которые хранились в росийских моргах. На то, чтоб принять тела, Киеву понадобилось несколько дней. Всего планируется вернуть 6000 тел всушников.

В обмен на первую партию России было выдано почти 30 тел погибших россиян.

Для того, чтоб справиться с таким обьемом тел, на Украине создали специальные сортировочный центр – там будут заново проводить процедуру опознания, а потом направлять останки в территории, где очевидно, их будут выдавать родным для похорон.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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