Россия в пятницу передала Украине еще 1 200 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины, Киев же не передал российской стороне ни одного тела.
Об этом сообщил источник ТАСС.
«Сегодня Россия передала Украине 1 200 тел погибших солдат ВСУ. Нам не было передано ни одного», – отметил источник.
Напомним, что на этой неделе Россия уже вернула Украине чуть больше 1200 тел всушников, которые хранились в росийских моргах. На то, чтоб принять тела, Киеву понадобилось несколько дней. Всего планируется вернуть 6000 тел всушников.
В обмен на первую партию России было выдано почти 30 тел погибших россиян.
Для того, чтоб справиться с таким обьемом тел, на Украине создали специальные сортировочный центр – там будут заново проводить процедуру опознания, а потом направлять останки в территории, где очевидно, их будут выдавать родным для похорон.
Москва, Елена Васильева
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