Тегеран ответил Израилю ракетами

Тегеран нанес ответные удары по местам по всему Израилю в пятницу после нападения Израиля на иранские военные и ядерные цели.

Иран заявил в пятницу вечером, что он выпустил «сотни различных баллистических ракет» по Израилю, что он назвал «началом» своего «сокрушительного ответа».

«С запуском сотен различных баллистических ракет по оккупированным территориям, началась операция по решительному реагированию на жестокое нападение сионистского режима», – сообщает официальное информационное агентство Ирана IRNA.

Иран утверждал, что нанес удар по израильским военно-промышленным центрам, используемым для производства ракет и другой военной техники, добавив, что «полевые отчеты, спутниковые снимки и перехваченная разведка указывают на то, что десятки баллистических ракет эффективно поражают стратегические цели».

Израильские военные же заявили, что Иран выпустил менее 100 ракет по Израилю и есть «несколько попаданий». Некоторые из этих ударов были от обломков перехвата, сказала Эффи Дефрин, пресс-секретарь Сил обороны Израиля, в видеозаявлении.

Соединенные Штаты помогли Израилю перехватить иранские ракеты в пятницу вечером, сообщили CNN два израильских источника. Другие страны региона также поддерживали израильскую противовоздушную оборону, сообщил один источник, аналогично тому, как они это делали во время предыдущих иранских атак на Израиль.

Министр обороны Израиля Израэль Кац заявил поздно вечером в пятницу, что Иран «пересек красную линию», стреляя ракетами по гражданским населенным пунктам, и пообещал, что заплатит «очень высокую цену» за свои действия.

Боевые действия продолжаются.

Иран также закрыл Ормузский пролив для прохода любых судов. В случае нарушения запрета Иран оставляет за собой право топить любые суда или их захватывать. Хуситы перекрыли Баб-эль-Мандебский пролив.

Тегеран, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube