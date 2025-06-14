Тегеран показал обломки сбитого истребителя Израиля

Иран показал сбитый истребитель F-35 американского производства.

Ранее, в пятницу вечером, пресс-служба армии Ирана подтвердила уничтожение силами ПВО двух израильских истребителей F-35 и нескольких БПЛА.

Фотография обломков израильского истребителя F-35, который был сбит в результате работы средств ПВО Ирана», – гласит подпись к фотографии, размещенной агентством Mehr.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия в течение короткого времени.

Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны, отмечает ТАСС.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба».

Число погибших в результате ответной атаки Ирана по Израилю возросло до двух, минимум 21 человек был госпитализирован, сообщает портал Ynet.

Ранее Ynet со ссылкой на больницу сообщал о том, что из-за тяжелых ранений после ответной атаки Ирана по Израилю скончалась женщина.

Число погибших возросло до двух. Иран сообщил накануне о гибели почти сотни человек. Примерно столько же было ранено.

Тегеран, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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