Иран начал новую ракетную атаку на Израиль в субботу утром. Это подтверждают и иранские государственные СМИ, и Израиль – он зафиксировал запуски ракет с иранской территории.

«Новая серия пусков пусков ракет осуществлена в рамках операции «Честное обещание-3»», – сообщает иранское гостелевидение, имея в виду иранский ответный огонь после массовых ударов израильских ВВС по более чем 200 целям в Иране в пятницу.

Израиль уже признал, что предыдущими атаками Ирана был нанесен существенный ущерб инфраструктуре, но больших человеческих жертв удалось избежать благодаря своевременной эвакуации в убежища.

Тегеран, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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