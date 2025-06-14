Иран начал новую ракетную атаку на Израиль в субботу утром. Это подтверждают и иранские государственные СМИ, и Израиль – он зафиксировал запуски ракет с иранской территории.
«Новая серия пусков пусков ракет осуществлена в рамках операции «Честное обещание-3»», – сообщает иранское гостелевидение, имея в виду иранский ответный огонь после массовых ударов израильских ВВС по более чем 200 целям в Иране в пятницу.
Израиль уже признал, что предыдущими атаками Ирана был нанесен существенный ущерб инфраструктуре, но больших человеческих жертв удалось избежать благодаря своевременной эвакуации в убежища.
Тегеран, Елена Васильева
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