Выросло количество жертв авиакатастрофы в Индии

Обновлены данные по количеству жертв авиакатастрофы, которая произошла в четверг Индии. Напомним, что там на взлете разбился Боинг-787 компании Air India. В результате трагедии погибло 279 человек, сообщили источники в полиции в субботу. В предыдущей оценке сообщалось о 265 жертвах, пассажирах и членах экипажа самолета или жертвах, погибших на земле в результате его падения.

В пятницу следователи нашли один из двух черных ящиков Boeing 787 авиакомпании Air India. «Был найден регистратор данных о полете (FDR)", – подтвердил министр авиации Рам Мохан Найду Кинджарапу.

Авария в Ахмедабаде является одной из худших в истории Индии, где воздушное движение резко возросло в последние годы. В 1996 году рейс 763 авиакомпании Saudi Arabian Airlines столкнулся в середине полета недалеко от Нью-Дели с рейсом 1907 авиакомпании Kazakhstan Airlines. 349 человек на борту двух самолетов погибли, что делает это событие самым смертоносным воздушным столкновением, когда-либо зарегистрированным, отмечает газета «Фигаро».

Нью-Дели, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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