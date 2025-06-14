В Архангельске в жилом доме взорвался газ, начался пожар

В Архангельске 14 июня в жилом доме на улице 100-й Дивизии, 4 произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газа в квартире на втором этаже.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, спасатели ведут поиски людей под завалами. По предварительным данным, там могут быть два человека. В ходе пожара существовала угроза распространения огня на рядом стоящие деревянные дома.

Пожар уже локализован на площади 200 кв. м. Кровля дома обрушилась.

Возгорание ликвидируют 23 человека с помощью 6 единиц техники. Дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории выясняют причины ЧП.

Архангельск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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