Противостояние Израиля и Ирана может продлится недели

Операция Израиля против Ирана займет «недели, а не дни» и будет продвигаться вперед с неявного одобрения США. Об этом со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщает CNN.

Администрация президента США Дональда Трампа не критиковала недельные сроки в частных дискуссиях, сообщил CNN израильский чиновник. Чиновник Белого дома заявил, что администрация знает и неявно поддерживает планы Израиля. Отвечая на вопрос о том, как долго может продолжаться конфликт, чиновник сказал, что это зависит от реакции Ирана.

«Администрация Трампа твердо верит, что это можно решить путем продолжения переговоров с США», – сказал чиновник, добавив, что США не собираются приказать Израилю делать что-либо, кроме как защищаться.

Иран, между тем, пригрозил активизировать свои атаки, если Израиль продолжит боевые действия, говорится в заявлении отдела по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции после возобновленной волны нападений между обеими странами.

«Наступательные операции Вооруженных сил Исламской Республики будут продолжатся с большей силой и масштабом, если боевые действия Израиля продолжатся», – заявили в КСИР.

Там добавили, что удары Ирана по Израилю были направлены на «центры по добыче топлива для истребителей и центров энергоснабжения».

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube