Одна из главных военных баз США заблокирована из-за сообщений о стрельбе

Одна из главных военных баз США – Форт-Кавасос в Техасе – перекрыта после сообщений о неизвестном, ведущем стрельбу, заявили телеканалу CBS представители базы.

«Форт-Кавасос в настоящее время заблокирована, поскольку военные реагируют на сообщения о возможном стреляющем на базе», – говорится в сообщении телеканала.

По словам представителя, после инцидента на базе были введены экстренные протоколы, сообщает РИА «Новости».

Никакие подробности пока не приводятся.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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