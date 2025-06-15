Одна из главных военных баз США заблокирована из-за сообщений о стрельбе

Одна из главных военных баз США – Форт-Кавасос в Техасе – перекрыта после сообщений о неизвестном, ведущем стрельбу, заявили телеканалу CBS представители базы.
«Форт-Кавасос в настоящее время заблокирована, поскольку военные реагируют на сообщения о возможном стреляющем на базе», – говорится в сообщении телеканала.
По словам представителя, после инцидента на базе были введены экстренные протоколы, сообщает РИА «Новости».
Никакие подробности пока не приводятся.
Москва, Елена Васильева
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