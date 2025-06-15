Семь человек погибли при крушении вертолета с паломниками в Индии

Вертолет разбился в Гималаях на севере Индии. В результате авиакатастрофы погибли семь человек – шесть паломников и пилот. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на спасателей. Среди жертв двухлетний ребенок, уточняет телеканал News18.

Вертолет, направлявшийся в храм Кедарнатха, потерпел крушение утром в воскресенье рядом с населенным пунктом Гаурикунд в штате Уттаракханд. На борту находились шесть пассажиров и пилот. Воздушное судно упало вскоре после взлета и загорелось. Авария произошла в условиях плохой видимости.

На место катастрофы работают специальные службы. Предварительно, причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия.

Нью-Дели, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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